Milan, Pioli: “Non siamo una squadra stanca e non meritavamo di perdere”

L'analisi del mister rossonero dopo la sconfitta contro il Napoli

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il ko interno con il Napoli ai microfoni di DAZN: "La sconfitta non è dovuta alla stanchezza perchè la squadra ha avuto grande applicazione. Non siamo stanchi e l'abbiamo dimostrato stasera che abbiamo messo intensità e aggressività contro una squadra brava nel palleggio. Ci è mancato l'ultimo passaggio e ritengo che sia stata la partita più bella delle ultime giocate in questa stagione. Abbiamo sbagliato nel gol del Napoli mancando qualcosa negli ultimi metri quando attaccavamo. Ci sta mancando un pizzico di qualità ma non meritavamo di perdere la partita. Adesso lecchiamoci le ferite e speriamo di far meglio mercoledì".