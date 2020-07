Milan, Pioli: “Orgoglioso della fiducia del club, speravo nel rinnovo”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI PIOLI

Queste le sue parole a SkySport: “Rinnovo? Sono molto felice. Era da un paio di giorni che sapevo della trattativa. La squadra ha delle ottime qualità e sono sicuro che potrà crescere molto. Il nostro futuro è adesso e dobbiamo pensare alle ultime tre partite e dobbiamo rimanere concentrati sul presente. Il club con me si è comportato bene e nei colloqui personali mi hanno detto che avrebbero valutato solo a bocce ferme. A Milanello si lavora bene e tutti hanno il Milan stampato dentro. Siamo la squadra che dal 6 gennaio sarebbe virtualmente terza in classifica. Ibra è Ibra. Chiaro che l’altra sera non era contento e ho faticato a spiegargli le mie motivazioni, ma la mia priorità è la squadra e devo pensare al calendario. Io speravo nel rinnovo. Sto bene con la squadra, con l’ambiente e con i tifosi. I miei giocatori mi hanno sempre dato tutti ed è un merito di tutti, non solo mio. Il mio merito più grosso è quello di aver creduto nella squadra”.