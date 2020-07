Milan, Pioli pensa già alla Juve: “Grande prova, vogliamo continuare così”

Un Milan perfetto demolisce la Lazio all’Olimpico. Un risultato sorprendente che esalta la rimonta in classifica dei rossoneri. Il tecnico Stefano Pioli si sofferma su questo straordinario percorso.

LE PAROLE DI PIOLI

Stefano Pioli analizza la vittoria del Milan sul campo della Lazio ai microfoni di DAZN: “Stiamo già pensando alla Juventus. Giocando così tanto spesso, archiviamo velocemente le gare. La prossima sfida sarà difficile e importante. Vogliamo provare a insistere. Quando si preparano le partite, si cercano di limitare le qualità degli avversari. I nostri centrocampisti hanno lavorato bene. Abbiamo fatto le scelte giuste e siamo stati sempre pericolosi. Una buonissima prova, ma non abbiamo tempo. Sto già pensando alle scelte in vista di martedì. Ibrahimovic ci ha già fatto crescere. E’ inserito bene. E’ un piacere vederlo condividere le varie situazioni con i compagni. I giocatori sono consapevoli della maglia che indossano. Non so cosa accadrà in futuro, ma il club non ci ha fatto mancare niente. Dobbiamo lottare per riportare il Milan almeno in Europa League perché è uno dei club più prestigiosi al mondo. Abbiamo situazioni contrattuali non semplice, con tanti giocatori che potrebbero non essere confermati nonostante il prolungamento del contratto”.