Milan, Pioli: “Portati a casa tre punti importanti”

Le parole del tecnico rossonero dopo il successo sofferto contro il Torino

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il successo per 1-0 sul Torino ai microfoni di DAZN. "Torino molto aggressivo stasera e abbiamo faticato sul palleggio anche se i miei ragazzi hanno lottato su ogni pallone recuperando molte seconde palle. Partita non facile anche per la qualità dell'avversario ma alla fine siamo stati bravi a portare a casa tre punti importanti. Mi dispiace non aver potuto far rifiatare Leao ma dobbiamo avere questo modo di interpretare le partite con voglia e generosità. E' stata una buona partita per noi stasera".