Milan, Pioli: “Possiamo ancora migliorare, ma siamo forti. Ibra? Può dire quello che vuole…”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato ai microfoni di Dazn l’importante vittoria dei rossoneri ad Udine: “Se riuscissimo ad allenarci un po’ di più il livello si alzerebbe ulteriormente. Con la società abbiamo deciso di migliorare l’organico con giovani di prospettiva che potevano alzare il livello della nostra rosa. Sono contento di Diaz, Dalot e Tonali e di chi viene chiamato in causa. Non abbiamo ancora fatto niente, anche la partita di oggi ci dice che possiamo migliorare. Mi dispiace chi sta soffrendo le mie scelte e sta giocando meno”. Pioli ha avuto belle parole per Tonali: “Sandro sta facendo bene, anche oggi è entrato bene. Ha tutto, è intelligente, ha gamba, un passaggio veloce e verticale, deve avere più intensità dal punto di vista mentale. Deve abituarsi al centrocampo a due, è un ragazzo fantastico, attento, volenteroso e disponibile. Ibra? Lui può dire ciò che vuole, sa perfettamente quanto è importante per questa squadra”.