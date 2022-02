Milan, Pioli: “Potrei restare qui per sempre. Per lo scudetto è corsa a cinque”

Il tecnico dei rossoneri dopo la vittoria nel derby e sul proseguimento della stagione

POST DERBY - "La squadra non ha smesso di crederci. Ho letto tanti commenti post gara ma i dati non vanno molto in favore di quanto si è detto. Abbiamo fatto praticamente gli stessi tiri, più possesso. Abbiamo avuto il merito di crederci", ha detto Pioli. Sull'invasione di campo e sugli steward che hanno dato qualche colpo di troppo all'uomo: "Non bisogna fare invasione, è chiaro. E' anche vero che una volta fermato non bisognava andare oltre". Ancora sulle scelte nel derby: "Kessie? Per quanto riguarda la sua posizione in campo, penso possa fare ogni posizione. Sa fare il mediano ma anche il trequartista. L'ho messo lì per limitare Brozovic. In fase difensiva ha fatto bene ma in avanti non siamo stati bravi. Brahim Diaz è entrato molto bene in gara ma anche in una fase di gioco diversa. Franck è un grandissimo professionista, motivato e sereno. Per quanto riguarda il suo sviluppo contrattuale vedremo".