Milan, Pioli: “Prestazione positiva. Futuro? A maggio si deciderà”

Il Milan supera il Torino nel posticipo della ventiquattresima giornata. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di buono stasera ci siano il risultato e la prestazione. Abbiamo rischiato poco. Poi 14 partite sono tantissime. Sto già pensando alla prossima partita contro la Fiorentina a Firenze. Dobbiamo pensare a vincere più partite possibili da qui a maggio. Ho fatto scelte chiare fin da subito e ho avuto belle risposte. Credo che il nostro lavoro sia essere sempre sotto esame. Quello che abbiamo fatto stasera non varrà niente se non faremo bene dalla prossima gara. C’è ancora tanto da fare. Quello che sarà il futuro lo decideremo a fine stagione. Ibrahimovic era arrabbiato perché si poteva fare meglio, chiudendo prima la partita. E’ giusto che siamo ambiziosi migliorando i nostri limiti. Musacchio? Aveva dolore al polpaccio e non ho potuto inserirlo. Non c’è alcun caso. Gabbia è un giocatore sicuro e affidabile. E’ entrato con la convinzione giusta. Si merita questa soddisfazione. Quando un giocatore si allena con questo ritmo, vuol dire che ha valori importanti. Possiamo crescere ancora migliorando quei difetti in alcune situazioni. Paquetà? Credo abbia tutto lo spazio per poter diventare un grande giocatore”.