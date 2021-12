Milan, Pioli: “Primo tempo troppi errori poi appoggiati su Ibra ed è andata bene”

Il Milan ha deluso alla Dacia Arena portando solo un punto da Udine

Il mister rossonero Stefano Pioli ha analizzato la prestazione del Milan a Udine ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene poi nella ripresa ho allargato gli esterni e ci siamo riusciti a trovare più spazi. Nel finale per cercare di pareggiare abbiamo cercato con insistenza Ibrahimovic per qualche giocata e alla fine è andata bene così. Ci è mancata la lucidità nelle scelte per obbligare gli avversari a dilatare le distanze. Il gol loro ci ha tolto fiducia ma sono soddisfatto della reazione dei miei giocatori e in una partita non bella non vado a casa deluso. Siamo stati meno compatti del solito. Quello di Udine non è un punto guadagnato ma noi vogliamo sempre vincere".