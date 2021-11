Milan, Pioli: “Questa sconfitta ci fa molto male. Paghiamo episodi sfavorevoli”

L'analisi amara del tecnico rossonero dopo la sconfitta per 4-3 contro la Fiorentina

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato il ko al Franchi contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Gli episodi ci sono stati sfavorevoli e non siamo stati attenti come sempre. Abbiamo creato nove occasioni da gol ma sbagliando tanto e facendo tanti errori difensivi. La Fiorentina nel primo temp ci ha fatto due gol con due tiri. Siamo stati poco lucidi, ma il carattere la squadra lo ha mostrato contro la Fiorentina. Stavamo rimontando ma il quarto gol ci ha tagliato le gambe. La squadra ha lottato ma questa sconfitta ci fa molto male. Perso per episodi e non per la prestazione".