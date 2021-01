Milan, Pioli: “Risposta importante della squadra. Complimenti a Leao”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna: ” Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica, ma oggi abbiamo creato tanto anche se poi abbiamo commesso un’ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così. Oggi ho ricevuto una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto in campo. Leao? Merita complimenti perchè oggi ha giocato una grande partita, vincendo tanti duelli. Più giocatori abbiamo a disposizione e più abbiamo possibilità di fare cambi, adesso abbiamo finalmente una settimana intera per preparare la prossima partita”.