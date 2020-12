Milan, Pioli: “Sassuolo squadra difficile e propositiva. Classifica? Sappiamo cosa stiamo facendo. Su Ibra…”

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. L’allenatore del Milan ha parlato per presentare il match importantissimo di campionato valido per la 13^ giornata di Serie A. Momento della squadra e ambizioni di classifica tra gli argomenti più caldi affrontati dal mister.

Sassuolo-Milan, parla Pioli

“Il Milan segna con giocatori diversi? Questo vuol dire che siamo imprevedibili, è facile per gli avversari marcare solo gli attaccanti, importante essere intraprendenti e propositivi. Portare più giocatori possibili in area avversaria. Dobbiamo essere pericolosi e continuare a segnare”, ha esordito Pioli. “La classifica? Sappiamo quello che stiamo facendo, da gennaio ad oggi abbiamo messo in campo prestazioni positive. Il dato interessante è che abbiamo 15 punti in più rispetto all’anno scorso, significa molto per la nostra crescita. Resta un campionato ancora più equilibrato rispetto all’anno scorso”.

Sul Sassuolo: “Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che sta bene in campo, all’inizio ha segnato tanti gol pur avendo delle assenze importanti. Una squadra con qualità, ben allenata, che offre un calcio propositivi. Dobbiamo essere lucidi dal punto di vista tattico. Affrontiamo con grande rispetto il Sassuolo”.

Sulla sua squadra e nelle specifico su Ibrahimovic: “Per noi quella di ieri è stata una giornata difficile, prima dell’allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione con il Sassuolo per giocare uno spezzone di gara. Andava tutto bene, poi c’è stato questo intoppo. Ibra aveva una voglia incredibile di rientrare. Sappiamo che è forte e tornerà più forte di prima”. “Alternative a Rebic? Le abbiamo. Detto questo Rebic nelle ultime partite non ha fatto gol ma sono soddisfatto dalle sue prestazioni, con caratteristiche diverse da Ibra”. “Se interverremo sul mercato in attacco? Siamo in contatto tutti i giorni, parliamo di alcune situazioni su gennaio. La strategia non cambia in base all’infortunio di Ibrahimovic”.