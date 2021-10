Milan, Pioli: “Sbagliato aver pensato che la partita fosse finita”

Il commento del tecnico rossonero dopo il 4-2 al Bologna

Tre punti importi per il Milan sul terreno del Bologna ridotto in nove che sotto di due gol ha pareggiato per poi subire nel finale le reti rossonere di Bennacer e Ibrahimovic. Il tecnico milanista Stefano Pioli sottolinea l'importanza di questa vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto fatica perchè abbiamo sbagliato a pensare che la partita fosse finita. Se smetti di giocare, poi rischi. Per fortuna abbiamo avuto anche le qualità adatte per riprenderla, è una vittoria importante. Dopo il pareggio del Bologna è venuta a mancare la lucidità e avere insieme Zlatan e Giroud insieme in area di rigore ci ha un po' disorientati, dovevamo gestire meglio la palla. La gestione della partita è stata sbagliata nei primi 10 minuti del secondo tempo. Dovevamo comandare la partita e non concedere possibilità al nostro avversario per colpirci. La prestazione nel primo tempo è stata buonissima, poi abbiamo iniziato il secondo tempo con l'atteggiamento sbagliato".