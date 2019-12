Milan, Pioli: “Sbagliato l’approccio contro l’avversario peggiore…”

Il Milan viene travolto da un’Atalanta perfetta. Il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta la disfatta ai microfoni di DAZN: “Abbiamo sbagliato la partita contro l’avversario peggiore che ci potesse capitare. Non possiamo essere questi. Ci sono i nostri demeriti, oltre ai meriti dell’Atalanta. Dobbiamo migliorare perché non possiamo essere quelli di oggi. Andavano gestiti meglio i primi 2o minuti. Abbiamo avuto poca lucidità e con determinazione inferiore agli avversari. Dobbiamo pensare a lavorare meglio. La prestazione di oggi è gravemente insufficiente. Il secondo tempo è stato peggiore. Si poteva essere più lucidi sotto l’aspetto tattico. La società conosce le mie valutazioni, vedremo cosa succederà durante il mercato. E’ chiaro che se dovessimo basarci sulla gara di oggi ci dovrebbero essere tanti cambiamenti. Non siamo quelli di oggi, ma dobbiamo ripartire da atteggiamenti diversi. Ibrahimovic? Alzerebbe la determinazione e la qualità per arrivare in condizioni migliori. Il risultato di oggi è figlio di una settimana cattiva. Riposo? Basteranno sei giorni…”.