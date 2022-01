Milan, Pioli: “Sconfitta decisa dall’errore dell’arbitro che ci ha chiesto scusa”

L'analisi del match perso contro lo Spezia del mister rossonero

Il Milan cade a San Siro, battuto dallo Spezia che fa il colpaccio e vince 2-1 in rimonta con una rete di Gyasi al 96’, dopo che Agudelo aveva risposto a Leao. Ma l'errore dell'arbitro Serra è davvero clamoroso: al 92’ Messias segna con un sinistro a giro ma il gioco è fermo perché il direttore di gara ha fischiato una punizione per i rossoneri (fallo su Rebic) senza concedere il vantaggio. Il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza il ko interno ai microfoni di DAZN: "Non sono riuscito a calmare i calciatori negli spogliatoi. Abbiamo subito un torto e la beffa del gol dello Spezia al 95'. L’arbitro ha chiesto scusa ma la sconfitta resta ed è anche colpa sua. Abbiamo cominciato bene la gara, ma nonostante le difficoltà abbiamo avuto tante occasioni per vincere. Creato sette palla gol ma il portiere loro ha fatto il fenomeno. Nel secondo tempo qualche difficoltà l'abbiamo avuta e fatto anche qualche errore. La sconfitta è pesante ma contro Juve e Inter troveremo la forza per rialzarci".