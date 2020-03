Milan, Pioli: “Sconfitta per demeriti nostri. Oggi persa una grande occasione”

Fa mea culpa Stefano Pioli dopo il pesante ko casalingo contro il Genoa. L’allenatore ha analizzato il match ai microfoni di DAZN: “Le responsabilità sono nostre, alibi e giustificazioni non esistono. Avevamo una grande opportunità per valutare le nostre qualità, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo vinto questa gara per demeriti nostri. Non dobbiamo avere alibi e giustificazioni, né per le porte chiuse e né per le difficoltà societarie. Abbiamo lavorato bene, dovevamo essere più attenti e determinati. Su ventidue tiri fatti, abbiamo centrato solo tre volte la porta: i demeriti sono nostri, serve più determinazione. Poi ci siamo trovati sotto di due gol, il calcio è questo. A Milanello noi abbiamo lavorato bene”.

IMPRECISIONE – “Difficile dire che non abbia funzionato qualcosa con numeri del genere, non è stato l’aspetto tecnico-tattico ad averci penalizzato. Oggi potevamo sistemare la nostra classifica e non ci siamo riusciti. Giocare in un San Siro vuoto è surreale, ma non ha inciso nella prestazione”.