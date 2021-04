Milan, Pioli: “Sconfitta pesante, il secondo gol ci ha condizionato”

Il tecnico dei rossoneri interviene nel post gara

Il tecnico Stefano Pioli interviene ai microfoni di Sky Sport: "Queste partite si decidono con gli episodi. Non capisco come sia stato possibile convalidare il secondo gol. C'era fallo a nostro favore. Dovevamo fare di più e ora dovremo dimostrare di essere forti. Questa è una sconfitta pesante. Non penso sia questione di paura. Quando si va sotto contro certe squadre, finisce così. La Lazio ama ripartire in contropiede. Bisognava cercare di tenere il risultato in parità. Bastava poco per concretizzare buone occasioni. Purtroppo ci capita spesso di subire gol in situazioni di superiorità numerica. Avremmo potuto fare qualcosina in più. I nostri errori ci sono e dobbiamo far meglio per concludere bene il nostro campionato. L'episodio del secondo gol ci ha condizionato. Ibrahimovic? Abbiamo bisogno di tutti i giocatori".