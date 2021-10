Milan, Pioli: “Scudetto? Presto per parlarne. Col Torino ci sarà da battagliare”

Il tecnico alla vigilia della sfida con i Granata

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sfiderà il Torino di Juric per la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Bologna, il Diavolo, primo in classifica col Napoli, è chiamato ad un'altra gara tosta. Il mister rossonero ha presentato il match parlando alla stampa.