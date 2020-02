Milan, Pioli: “Senza Ibrahimovic vinciamo lo stesso ma oggi il Verona ci ha aggredito”

Il Milan pareggia in casa contro l’Hellas Verona. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito e ce lo aspettavamo. Alla prima situazione pericolosa abbiamo preso gol e poi le partite cambiano. Abbiamo pareggiato e avuto un’occasione che andava sfruttata, poi dopo il rosso al Verona abbiamo perso lucidità, ma non posso rimproverare i miei giocatori, la voglia di vincere ci ha fatto perdere lucidità. Ibra ci dà un valore aggiunto, senza di lui però abbiamo vinto lo stesso in coppa Italia, ci è mancato il secondo gol. Spero di averlo a disposizione da martedì”