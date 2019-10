Milan, Pioli: “Serve essere sul pezzo per 90′. Critiche a Suso? Colpiscono tutto il club”

Vigilia di Roma-Milan, seconda partita che vedrà Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ecco le parole rilasciate dal tecnico ex Inter e Fiorentina, fra le altre, in conferenza stampa: “È stata una buona settimana di lavoro, ci stiamo conoscendo sempre meglio. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo provato in questi giorni, più gli avversari sono forti e più dobbiamo farci trovare preparati. Il calendario non mi preoccupa, penso solo alla sfida di domani a Roma, in cui bisogna essere pronti per tutti i novanta minuti, evitare quanto accaduto nella sfida di domenica scorsa contro il Lecce. Mi aspetto una Roma forte e determinata, hanno perso una volta sola, in certi momenti si compattano e danno tutto, sarà importante rispondere colpo su colpo”.

Sulle critiche continue nei confronti di Suso: “Siamo un gruppo coeso e unito, non diamo assolutamente adito a quanto accade mediatamente. Se si colpisce un giocatore, si fa male anche a me e a tutto il Milan, per cui bisogna essere positivi e procedere senza isterismi”.

Sul dubbio fra Rafael Leao e Piatek per guidare l’attacco: “Metterò in campo la squadra migliore possibile, i due hanno caratteristiche diverse e possono alternarsi, ma potrebbero anche giocare insieme se si trovano i giusti equilibri”.

Sull’obiettivo quarto posto: “Lo scorso anno il Milan, a questo punto del campionato, era quarto. Bisogna rimboccarsi le maniche, dobbiamo provare a vincerle tutte, poi si vedrà”.

Su Caldara: “Ancora non sta benissimo, bisogna dargli ancora un po’ di tempo perché anche ieri era affaticato al tendine e oggi non ha preso parte alla partita della Primavera”.