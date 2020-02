Milan, Pioli: “Serviva più attenzione”

La remuntada ha lasciato amaro in bocca a Stefano Pioli. Nel post gara l’allenatore rossonero ha analizzato la gara ai microfoni di SkySport: “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Il doppio vantaggio era anche poco per le cose fatte vedere nei primi minuti. Due episodi dove potevamo fare molto molto meglio. I gol presi in pochi minuti han cambiato la partita“.

FATTORE TESTA – “E’ una partita che abbiamo perso con la testa. L’inter è una squadra più esperta di noi. Sono stati attenti a sfruttare le occasioni. Bisogna rispettare le consegne in fase difensiva. Nel primo tempo è stata la miglior prestazione del Milan”.

DIFESA – “Bisogna rispettare le consegne in fase difensiva. Abbiamo perso un derby che stavamo vincendo. Abbiamo dimostrato che abbiamo delle qualità e sono convinto della qualità della mia rosa”.