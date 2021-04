Milan, Pioli: “Siamo concentrati. Contro il Parma non ripetere errori visti con la Samp…”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che dopo aver pareggiato a San Siro contro la Sampdoria cerca riscatto contro un Parma a caccia di punti per la salvezza. Il mister rossonero ha presentato la gara della 30^ giornata nel consueto appuntamento con la stampa.

Parma-Milan, parla Pioli

Sul momento del Milan: “Squadra concentrata? Si, siamo concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell’ultima partita, consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Giocheremo contro una squadra che sta bene, fisica e veloce”, ha detto Pioli. “Che settimana è stata? Siamo così vogliosi di fare bene che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sono errori che non dobbiamo commettere più nelle prossime partite. Ne mancano 9? Non pensiamo a questo, pensiamo solo alla gara di domani”.

Sul pari con la Sampdoria: “Cosa abbiamo sbagliato? C’è un po’ di tutti in quello che non ha funzionato sabato scorso, ma non possiamo pensare solo a quello che non siamo riusciti a fare, ma conta la gara di domani. Se siamo bravi a mantenere la media punti tenuta fino ad ora possiamo chiudere a 80 punti. Domani sappiamo quanto sia complicato”.

Sulle condizioni di Mandzukic e Calabria: “Davide tutto quello che si è conquistato sul campo è tutto merito suo, dell’impegno e disponibilità. Spiace che sia ancora fuori. Manzukic non può essere ancora al meglio dopo 2 mesi di assenza perchè ha fatto solo 3 allenamenti in gruppo, ci potrà dare delle soddisfazioni da qui alla fine”.