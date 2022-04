Milan, Pioli: “Siamo felici e proveremo a vincerle tutte”

L'analisi del tecnico rossonero dopo il 2-1 alla Lazio

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ai microfoni di DAZN ha analizzato il successo contro la Lazio: "Siamo soddisfatti e felici per la vittoria contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. E' una vittoria importante e dico che i miei giocatori sono dei leoni visto che non era facile ribaltare la Lazio. Mancano quattro giornate e proveremo a vincerle tutti ma i miei calciatori sono troppo forti. Abbiamo creato tanto e siamo stati bravi a crederci fino alla fine".