Milan, Pioli: “Siamo pronti per lo Spezia. Gara difficile. Gazidis? Siamo in sintonia…”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sera sarà impegnato contro lo Spezia nel posticipo delle 20.45 per la 22^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la trasferta in Liguria nel consueto appuntamento con la stampa.

Spezia-Milan, parla Pioli

“La preparazione è stata fatta per arrivare pronti, determinati e attenti per la partita di domani”, ha esordito Pioli verso la gara con lo Spezia. “È un avversario difficile, che gioca un calcio moderno e aggressivo, che ha già battuto Roma e Napoli. Ci sarà bisogno di una partita di alto livello”.

Sul suo rapporto con la società: “Non abbiamo mai avvertito problemi all’intrerno del club, anzi ci hanno sempre protetto e Maldini e Massara sono sempre molto presenti. C’è un ambiente determinato e sereno: abbiamo gettato delle buone basi su cui costruire un bel futuro. Ora dobbiamo lavorare con questa serietà e con questa unione dando sempre e quotidianamente il massimo”. “I complimenti di Gazidis? Le parole di Ivan mi hanno fatto piacere, siamo in sintonia e il nostro rapporto è cresciuto nel tempo. Siamo in sintonia con tutto il club, c’è unita e unione d’intenti per portare il club in alto”.

Sulla squadra: “A parte Brahim e Maldini si sono allenati tutti con la squadra, recuperando la condizione. Ho buoni margini di scelta per domani: penserò solamente allo Spezia. Da lunedì poi ci sarà spazio per le prossime partite. Spero che l’organico resti al completo, ho doppi ruoli importanti e scelte difficili da fare, ma questo aiuta la squadra: è bene schierare i primi 11 forti, ma anche di cambiare a gara in corso gestendo le partite”.

Un pensiero anche sulla questione rinnovi: “I rinnovi possono minare la serenità del gruppo? Il club e l’area tecnica hanno detto la loro idea, siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono situazioni di poca serenità, oi giocatori sono concentrati. Il club sta costruendo qualcosa di importante”.