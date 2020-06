Milan, Pioli: “Siamo stati squadra nella difficoltà. Vittoria mertitata”

Vittoria importantissima in chiave Europa per il Milan di Pioli. I rossoneri battono 2-0 la Roma grazie ai gol di Rebic e Calhanoglu e agganciano il Napoli a quota 42 punti.

Parla Pioli

Queste le parole di Pioli a Dazn: “I cambi da qui alla fine saranno importantissimi perchè farà molto caldo, è impensabile giocare sempre con gli stessi undici. I cambi ci hanno dato una spinta, i ragazzi che entrano hanno tutti atteggiamenti disponibili e generosi anche in allenamento. La partita l’abbiamo vinta meritatamente perchè siamo stati squadra anche nelle difficoltà, c’è soddisfazione perchè è da tanto tempo che cercavamo una vittoria contro un avversario forte. I risultati ci hanno detto male ma non le prestazioni tranne con l’Atalanta, ci era sempre mancata la continuità durante la partita per vincere contro le squadre forti. Ci darà morale questa vittoria, pensiamo subito alla Spal”.