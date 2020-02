Milan, Pioli: “Siamo stati superficiali. Il rigore? Non c’era”

Mastica amaro Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore rossonero a Dazn: “Le nostre responsabilità ci sono tutte. Eravamo padroni del campo. Abbiamo gestito la partita come dovevamo gestirla. Siamo stati bravi a sbloccarla. Poi siamo stati superficiali. Bisognava continuare a giocare con gli equilibri e la compattezza. E’ un peccato perché la squadra fino al 70esimo era in partita. Era una partita che dovevamo iniziare e finire in un modo. Abbiamo preso 5 contropiedi in superiorità numerica e non deve succedere. Va bene voler chiudere la partita ma le situazioni vanno gestite con equilibri.

RIGORE – “Il rigore non c’era. Dalla panchina ho visto chiaramente. Il calcio bisogna vederlo, sentirlo. Si vede nettamente che la palla viene toccata. Davo per scontato che il Var aiutasse l’arbitro. Inconcepibile il fatto che non venga usata la tecnologia in questa situazioni”.

FIRENZE – “Firenze mi ha sempre regalato forti emozioni. quando arrivo qua sono preparato a viverle. Sono molto legato a questo ambiente e mi ha fatto molto piacere ricevere questa accoglienza”.