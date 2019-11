Milan, Pioli: “Siamo sulla strada giusta, ci avviciniamo a un livello alto”

Il Milan esce sconfitto dalla Lazio nel posticipo dell’undicesimo turno. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport: “Per la nostra classifica ed il nostro ambiente era importante vincere. Ci abbiamo provato contro un avversario difficile. La strada è quella giusta e ci stiamo avvicinando ad un livello alto. La prestazione di stasera dice che la strada è giusta. Si parla di testa dei giocatori, ma ho visto una squadra giocare con grande attenzione. Abbiamo giocato e lottato commettendo anche qualche errore a livello di scelte. Ci sono situazioni in cui dobbiamo crescere. Ho trovato la squadra impaurita quando sono arrivato, ma ora è tutto diverso. Leao? Mi aspettavo di più, doveva darci più profondità. E’ un ragazzo con un grandissimo potenziale. Non è stato all’altezza delle sue qualità. Theo Hernandez va sfruttato meglio, ma dobbiamo trovare più equilibrio. Lavorando con più passione possiamo toglierci ancora molte soddisfazioni. La giovane età può incidere, ma possiamo fare bene. Abbiamo avuto più calci d’angolo, più occasioni e calciato di più degli avversari. Paghiamo alcuni episodi in cui non siamo stati sufficientemente lucidi. La squadra è rientrata con la testa bassa, ma con la consapevolezza di essere cresciuta”.