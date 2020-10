Milan, Pioli: “Soddisfatto della prestazione, dispiace per la rimonta subita”

Il Milan culla a lungo la convinzione di conquistare i tre punti con la Roma, ma alla fine i giallorossi strappano il pareggio a San Siro. I rossoneri restano comunque in testa alla classifica.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Vado a casa soddisfatto della prestazione. Non è questo il momento di guardare la classifica. I miei giocatori a fine partita non erano soddisfatti. E’ chiaro che c’è il rimpianto di non essere riusciti a vincere. L’occasione finale di Romagnoli testimonia quanto ci abbiamo creduto. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate come ha fatto la Roma. C’è la consapevolezza che questa è la strada giusta. Tatarusanu? Mai visto giocatori impeccabili. E’ un portiere forte. Qualcosa può aver pagato. Non mi soffermo mai sulle prestazioni dei singoli. Dobbiamo continuare ad analizzare le nostre gare. Lavoriamo sulla nostra partita. Ci è mancata un po’ di precisione in alcuni momenti. Sono molto contento della prestazione di Leao. Ha attaccato con continuità per 90 minuti. Deve insistere così”.