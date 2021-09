Milan, Pioli: “Sofferto all’inizio contro la Juve poi grande reazione”

Le parole del tecnico rossonero dopo l'1-1 di Torino

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato il pareggio esterno sul terreno della Juventus. "All'inizio abbiamo sofferto, poi c'è stata una grande reazione. Nel secondo tempo siamo stati migliori della Juve e abbiamo provato a vincerla alla ricerca del gioco", sottolinea Pioli. "Anche dopo il gol subito non sono mancate idee, qualità e spirito di squadra. Oggi abbiamo giocato per un tempo effettivo di 48 minuti. Per questo quando le squadre italiane vanno a giocare in Europa fanno fatica. Si dovrebbe giocare di più, anche per gli stessi spettatori che così si godono poco lo spettacolo".