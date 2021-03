Milan, Pioli: “Stringiamo i denti. Vogliamo andare in Champions…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona valida per la 26^ giornata di Serie A. Il mister rossonero ha fatto il punto sul momento dei suoi fissando anche gli obiettivi finali per la stagione.

Parla Pioli

“Confronto con i risultati della passata annata? Inevitabile che se confortiamo le due annate i risultati sono inferiori ora, ma pensare ad avere gli stessi risultati è difficile. Gli infortuni ci sono, più di quanto siamo abituati. Altri hanno avuto il covid, ora è il momento di stringere i denti”, ha esordito Pioli sui suoi.

Sul Verona di Juric: “Penso che il loro tecnico stia facendo un grande lavoro da due anni, la loro squadra è fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l’Atalanta, è una squadra di valore. Dobbiamo fare molto movimento, perchè loro sono forti nell’uno contro uno”.

“Il Milan di Roma si potrà rivedere in altre partite? Per giocare alcune partite bisogna affrontare avversari che ti concedono spazio, con la Roma è stato così. Aspettarsi la stessa partita contro l’Udinese che è bravo a non farti giocare, è difficile anche trovare il ritmo e l’intensità. La squadra si è impegnata e ha dato tutto. Se non alzi ritmo e qualità paghi. Siamo comunque orgogliosi di essere la squadra più giovane del campionato, e sono gare che ci faranno crescere”.

Sugli obiettivi di classifica del Milan: “Abbiamo sempre puntato sulle nostre prestazioni, mai quello degli altri. Il nostro percorso è la cosa che ci interessa. Se guardiamo il risultato degli altri sarebbe limitativo, concentriamoci sulla nostra partita perchè è difficile. Mancano ancora 13 partite. Milan in Champions? Sicuramente saremo una squadra che darà il massimo. Ma ci sono 7 squadre molto forti, se non andremo in Champions saremo delusi, noi vogliamo andarci“.