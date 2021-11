Milan, Pioli: “Subire 7 gol in due partite conferma che commettiamo errori”

Il commento del mister rossonero dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 3-1 che segue quella di Firenze per 4-3: "Oggi ci è mancata la lucidità soprattutto nell'area avversaria. Dovevamo gestire meglio il vantaggio e invece abbiamo commesso delle ingenuità che stiamo pagando a caro prezzo. Abbiamo subito 7 gol in due partite per aver ripetuto alcuni errori. Mentalmente non siamo stati lucidi nelle scelte. Siamo consapevoli delle nostre qualità ma anche dei nostri difetti e dobbiamo lavorare perchè vogliamo tornare a vincere".