Milan, Pioli: “Theo Hernandez e Calhanoglu assenze importanti ma col Cagliari saremo pronti”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sarà impegnato contro il Cagliari per il posticipo del lunedì di Serie A. Il mister rossonero ha presentato la sfida ai sardi commentando anche le pessime notizie che arrivano dal consueto giro di tamponi per il Covid con la positività di due pedine fondamentali come Calhanoglu e Theo Hernandez.

Cagliari-Milan, parla Pioli

“Dobbiamo essere pronti, l’avversario sarà determinato anche perché ha raccolto meno di quanto meritasse fin qui. Il Cagliari è una squadra di tutto rispetto che ha giocatori forti ed esperti”, ha esordito Pioli. “Come stanno i miei? La positività dell’ambiente e la sintonia che abbiamo qui a Milanello fa di noi un gruppo affiatato e coeso, la squadra sta giocando con testa e cuore Peccato per le assenze di Theo e Hakan. Sono assenze importanti, abbiamo bisogno di una squadra pronta e di una squadra consapevole. Siamo sempre stati in grado di raddoppiare gli sforzi e le energie in queste situazioni”.

“Milan campione d’inverno? Stiamo facendo un buon lavoro e continueremo a farlo. Conta poco il titolo d’inverno, rimaniamo concentrati sulla partita contro il Cagliari. Il ritorno di Ibra? Molto importante ma deve ritrovare il ritmo partita. In ogni caso è pronto per giocare la gara di domani”.

“L’arrivo di Mandzukic? Noi abbiamo una partita molto importante domani, non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità”.