Milan, Pioli: “Tutte le volte che siamo caduti ci siamo rialzati. Per lo Scudetto…”

Un Milan bello e anche cinico ha vinto a Firenze contro la squadra viola intensa e combattiva. In sala stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha affermato: “Ero fiducioso per la gara di oggi, conosco i miei giocatori e la voglia che hanno di dimostrare le proprie qualità. Tutte le volte che siamo caduti abbiamo sempre dimostrato la voglia di reagire. Abbiamo passato dei momenti delicati per i tanti assenti avuti, il mio organico però resta competitivo nonostante alcune assenze. Sono felice del rientro di Ibrahimovic e Bennacer, le ultime dieci di campionato saranno decisive. Ibra? Non pensavo che potesse reggere così bene per tutta la gara, spero che ritrovi presto la miglior condizione possibile”. Nonostante il distacco dall’Inter, Pioli crede di puntare al titolo: “Siamo partiti con altri obiettivi – spiega – Cioè provare a arrivare nelle prime 4, ora siamo li e ci giochiamo tutto nelle ultime dieci partite, abbiamo battuto tanti record ma se non faccianmo bene queste ultime 10 gare, i primati non ci portano a nulla. Poi dove riusciremo ad arrivare e cosa riusciremo a fare lo vedremo, noi vogliamo essere molto contenti a fine campionato. La Juve ko con il Benevento? Nel calcio non si può dare nulla per scontato”.