Milan, Pioli: “Verona da affrontare con grande attenzione”

L’Inter è sei punti e il Milan per non perdere ancora terreno deve battere il Verona al Bentegodi domani. Alla vigilia Mister Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita su AC Milan Official App.

L’AVVERSARIA

“Sono una squadra da affrontare con grande attenzione, Jurić sta facendo un bellissimo lavoro: cambiando tanti giocatori ha mantenuto una squadra offensiva e tecnica. Ha fermato la Juventus, battuto Atalanta e Napoli. Con loro abbiamo pareggiato lo scorso anno e in questo campionato: è un avversario che ci crea difficoltà ma dovremo essere preparati, stare attenti e metterci molto movimento. Sono più aggressivi in difesa dell’Udinese, bravi nei duelli: bisognerà muoversi bene”.

IL MOMENTO ROSSONERO

“È una stagione particolare: confrontando 2021 e 2020, finora i risultati sono stati inferiori, ma pensare di riuscire ad ottenere gli stessi risultati era difficile da preventivare e gli infortuni ci sono. È il momento di stringere i denti e cercare di vincere più partite da qui alla fine, i prossimi due mesi e mezzo decideranno le sorti di campionato ed Europa League. Noi daremo il massimo fino alla fine: ci sono sette squadre molto forti, noi vogliamo andare in Champions League. Se non ci riusciremo saremo delusi, quello che conta è andare avanti con fiducia e positività, poi vedremo cosa riusciremo a fare. Vogliamo arrivare ad essere soddisfatti del nostro percorso”.

TRA ROMA E UDINESE

“Per giocare certe partite bisogna avere la possibilità di attaccare gli spazi, aspettarsi la stessa prestazione con l’Udinese, un avversario più bravo a chiudersi, è difficile trovare ritmo ed intensità. È sbagliato parlare di atteggiamento, la squadra ha dato tutto anche contro l’Udinese, ma a livello di qualità non siamo stati quelli di Roma. Siamo orgogliosi di essere la squadra più giovane del campionato, per crescere bisogna passare anche da certe difficoltà”.

TUTTI INSIEME

“Abbiamo sempre puntato sulle nostre prestazioni e i nostri risultati, è il nostro percorso che ci interessa. Sarebbe limitativo pensare di fare soltanto l’ultimo pezzo di campionato guardando i risultati degli altri. La nostra gara è difficile ma possiamo dire la nostra, abbiamo voglia di vincere: vogliamo scommettere su noi stessi. Cosa dirò ai ragazzi? Che vorrei avere 30 anni in meno per potere scendere in campo con loro. Non so se sarebbero contenti, ma lo spirito deve essere questo. Il risultato finale passa anche da queste situazioni, superarle insieme ci darà ancora più soddisfazione”.

I SINGOLI

“Leão deve dare il massimo in ogni singola partita e allenamento, e lo sta facendo. Mercoledì avevamo tanti giocatori in area ma i difensori dell’Udinese hanno avuto spesso la meglio su di noi: dobbiamo leggere meglio le situazioni e lavorare sul nostro rendimento. Romagnoli ha accettato la scelta di Roma con molto rispetto, anche se non era contento. Ha lavorato con grande disponibilità e si è fatto trovare pronto per la partita successiva. Tonali sta bene e sta crescendo: ha avuto solo un affaticamento, sta bene sia mentalmente che fisicamente. Cerchiamo di rimettere in campo Bennacer nella miglior condizione possibile dopo i due infortuni che ha avuto, ci sta che il ragazzo abbia timore, sta lavorando tanto per tornare al meglio”.

GLI INFORTUNI

“Siamo molto attenti ai carichi di lavoro, purtroppo i tanti impegni ci hanno messo in difficoltà. E giocare ogni tre giorni fa parte del percorso. È la prima volta che abbiamo questi numeri, stiamo lavorando per diminuirli. Tutti i giocatori assenti sono importanti: dobbiamo credere nelle nostre qualità, abbiamo già dimostrato di giocare un ottimo calcio in situazioni difficili”.