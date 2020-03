Milan, Pioli verso il Genoa: “Lavoriamo con tranquillità. Ibrahimovic? I compagni dovrebbero avere la sua mentalità…”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà il Genoa in campionato. Il tecnico ha presentato la gara contro il Grifone ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole:

PRONTI – “Dobbiamo avere una grande mentalità e molta concentrazione, vogliamo regalare ai nostri tifosi, che ci seguiranno in tv, un po’ di felicità. Ci siamo preparati bene, sappiamo quanto è importante tornare a giocare e soprattutto a vincere. Il campionato è ancora lì e dobbiamo fare in fretta a recuperare posizioni in classifica”. “La mia posizione? Ho sempre sentito la fiducia dell’ambiente, ho sempre avvertito sostegno e supporto. Stiamo lavorando tutti con concentrazione e tranquillità, non possiamo avere giustificazioni, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza della situazione. Vedo una squadra motivata, concentrata e vogliosa di far bene. I ragazzi sanno che l’impegno di domani è importante”.

AVVERSARIO – E sul Genoa: “Il Genoa col cambio di allenatore ha invertito la rotta: sta lottando per un obiettivo importante ed è in buone condizioni fisiche. Sarà una partita particolare ma la nostra mentalità dovrà fare la differenza. Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Noi abbiamo lavorato tanto, soprattutto sulle nostre idee di gioco. Vogliamo condurre il match e cercare di determinarlo in modo positivo e propositivo. Dobbiamo essere molto concentrati sull’impegno di domani: abbiamo la grande opportunità di avvicinarci in classifica ad altre squadre che domani non giocheranno. Ibra? Ha la mentalità vincente. La squadra tutta deve avere la sua mentalità, ogni giorno, negli allenamenti e nelle partite. Il mercato invernale è stato sicuramente positivo e ha migliorato la squadra, non solo sotto il profilo tecnico. È migliorata la cura dei particolari. Abbiamo tanti professionisti di livello, che stanno aiutando la squadra a crescere”.