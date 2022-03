Milan, Pioli: “Vittoria a Napoli importante ma l’Inter resta la favorita per lo scudetto”

Il tecnico rossonero ha analizzato il match del Maradona

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria sul terreno del Napoli: "Tre punti importanti per la classifica e i ragazzi sono stati premiati dopo una bella prestazione. E' stata una partita difficile e noi abbiamo cercato di essere aggressivi sui loro mediani. Felici per la vittoria arrivata contro un avversario molto forte. Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Era uno scontro diretto ma c'è ancora tanto da fare e bisogna continuare ad avere lo stesso atteggiamento. Giroud? E' un calciatore di spessore e che sa cosa significa vincere obiettivi importanti. Più giocatori hai con carisma e personalità e più è facile raggiungere l'obiettivo. Per lo scudetto vedo sempre l'Inter favorita".