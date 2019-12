Milan, Pioli: “Vittoria arrivata nel momento giusto. Piatek? Manca il gol”

E’ terminata da poco la sfida tra Parma e Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Era una gara importante e lo sapevamo. Siamo stati lucidi. Sapevamo che valeva tre punti, ma era il momento giusto per vincere. La classifica resta nello spogliatoio, ci sono cose da fare meglio. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili. Non posso che essere soddisfatto. Abbiamo fatto il 90% di passaggi riusciti. Ho visto la qualità richiesta. Piatek? Ci sono altri giocatori che possono riempire l’area. Chiaramente gli manca il gol. Giustamente non è soddisfatto. Questo gruppo ha voglia di aiutarsi. I giocatori sono motivati, chi entra fa sempre bene. Ora pensiamo alla prossima gara contro il Bologna”.