Milan, Pioli: “Vittoria importante contro grande squadra. Inter favorita per lo scudetto”

L'analisi del tecnico del Milan dopo la bella vittoria contro la Roma

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il successo sul terreno della Roma per 2-1: "Vittoria importante su un campo difficilissimo contro un avversario molto forte. Faccio i complimenti alla squadra che ha dimostrato di avere una grande mentalità. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento anche in futuro e i risultati arriveranno. I meriti sono anche dei dirigenti dell'area tecnica che hanno fatto arrivare giocatori giovani e di grande talento. Ho cinque centrocampisti di grande livello e posso fare turnover, Bennacer ha fatto bene come tutta la squadra. L'Inter è la favorita per lo scudetto e il Napoli è forte ma non metto fuori dai giochi la Juve. Noi ci siamo per il tricolore visto che ho una squadra molto positiva che alla lunga può fare la differenza. Sugli episodi arbitrali di stasera non voglio dire nulla, io devo pensare ad allenare".