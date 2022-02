Milan, Pioli: “Vittoria importante per noi e per i nostri tifosi”

Il commento del tecnico rossonero dopo il successo nel derby

E' raggiante il tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo aver visto la sua squadra battere l'Inter in rimonta. Questo il commento a fine gara: "E' una vittoria importante per noi e per i nostri tifosi. Una partita che l'Inter sembrava gestire bene ma siamo riusciti a ribaltarla con coraggio. Merito dei ragazzi che non hanno mollato riuscendo a rimanere in partita anche dopo qualche momento di difficoltà. Ho sempre visto nei miei giocatori grande carattere e mentalità. È facile essere squadra e pensare di essere i migliori quando si vincono tutte le partite, è meno facile quando arrivano risultati così cosi, quando aumentano pressioni e critiche. Noi non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità e lottiamo in ogni singola partita. Siamo forti, ma non insuperabili, quindi qualche difficoltà ce l'abbiamo anche noi...".