Milan, Pioli: “Vittoria sfuggita per errori nostri, ma abbiamo tanta qualità”

Il Milan si fa riprendere nel finale dal Lecce. Il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Soffro gli ex tra Babacar e Calderoni (sorride ndr.). Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri. Lo spirito e la qualità di alcune giocate sono state di ottimo livello. Avremmo dovuto chiudere prima la partita. I giocatori sono ragazzi consapevoli delle loro qualità e sanno giudicare le loro prestazioni. La qualità è stata alta, ma la troppa generosità di ha fatto perdere lucidità. A volte abbiamo lavorato con poca profondità. Le strategia vanno di partita in partita. Magari con la Roma prenderemo altre soluzioni. In pochi giorni ho visto alcuni aspetti buoni. Le qualità ci sono. Regalo di compleanno? Lo spirito e l’interpretazione della gara non sono mancati. Capiremo i nostri errori. Il risultato non rende giustizia alla prestazione della mia squadra. Questa partita ci servirà moltissimo. Avremmo potuto gestire meglio diverse situazioni: ad esempio ci sono palloni che si possono buttare via ed altri che vanno giocati… Sul primo rigore ci siamo spostati tutti verso la palla. Non eravamo messi bene. Leao e Piatek potranno giocare insieme quando avremo equilibrio”.