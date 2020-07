Milan, Pioli: “Volevamo vincere, serve più attenzione. Rangnick? Io a Milanello sto bene”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro la Spal, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Era una partita che volevamo vincere per continuare la nostra striscia di vittoria. L’abbiamo aggredita bene con il giusto approccio, ma siamo stati poco precisi e poco lucidi negli ultimi 16 metri. Le partite vanno sempre giocate, ma ci vuole più attenzione. Nelle situazioni in cui abbiamo subito gol dovevamo stare attenti. C’è stata anche una bella reazione, abbiamo concluso in porta 25 volte ma serve più precisione. Leao? Può leggere meglio determinate situazioni e il rientro di Ibra può essere importante per lui. Ci aspettano tre partite molto difficili e stimolanti allo stesso tempo. Dobbiamo farci trovare pronti perché abbiamo le qualità di fare bene con Lazio, Juventus e Napoli. La nostra volontà è quella di fare più punti possibili. Rangnick? Sono troppo dentro questa situazione, a Milanello sto bene ed è un onore allenare questi giocatori. Deciderà la società“.