Milan prepara la festa: Leao e Theo con un gol alla Weah frantumano l’Atalanta

Vittoria meritata della capolista che ha abbattuto la Dea nella ripresa

Il Milan batte l'Atalanta a San Siro e prepara la festa scudetto. Rossoneri hanno vinto 2-0 con gol di Leao e poi di Theo Hernandez che partendo dalla propria metà campo ha dribblato tutti e con un diagonale ha trafitto Musso. Un Milan decisamente determinato e molto attento a non concedere quasi nulla alla Dea che solo dopo il gol di Leao ha cercato di alzare il baricentro. Solo Zappacosta ha cercato la conclusione convergendo da sinistra. Il Milan ha meritato questa vittoria che vale moltissimo per la conquista dello scudetto. Festa per i 75 mila tifosi a San Siro al triplice fischio di Orsato. Se l’Inter non vince a Cagliari sarà titolo, altrimenti basterà un punto nell’ultima giornata contro il Sassuolo.