Milan-Pro Sesto 6-0, il giovane Kerzek sugli scudi

Prime indicazioni tattiche per Stefano Pioli nell'amichevole disputata alle ore 17 contro la Pro Sesto.

E' finita con un punteggio tennistico la prima amichevole del Milan, stagione 2021/22. Partita conclusa con il risultato di 6-0, ai danni della Pro Sesto , squadra attualmente militante tra i dilettanti. L'allenatore del Milan Stefano Pioli, ha subito provato schemi e uomini in questa prima sgambata. Non ha partecipato a questa partita l'esterno belga Saelemaekers, a causa di un piccolo affaticamento muscolare.

PARTITA - Si parte subito con il consueto 4-2-3-1, con la novità di Gabbia, nel ruolo di terzino destro. I rossoneri nel primo tempo sono già avanti per 3-0, grazie alle marcature di Bennacer, Leao e Castillejo. Nella ripresa Pioli fa molti cambiamenti alla formazione di partenza e tra i tanti si segnalano in particolare Pobega e Kerzek. L'ex Spezia segna il gol del 4-0 e sembra ansioso di voler giocare nel Milan nella prossima stagione. Negli ultimi due minuti si mette in evidenza il giovane terzino della primavera Kerzek. Il giovane ungherese è autore delle marcature che fissano il punteggio sul 6-0 finale. Tante buone indicazioni sono giunte dal campo, sia di squadra che da parte dei singoli. Si è vista molta intensità e soprattutto meccanismi di gioco già oliati, concetto non scontato alla prima uscita dell'anno. Dopo questo test, al termine dei primi dieci giorni di ritiro, i rossoneri usufruiranno domani di un giorno di riposo per ritrovarsi lunedì a pranzo a Milanello, pronti a riprendere la preparazione.