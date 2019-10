Milan, pronto il clamoroso ritorno di Gattuso: Giampaolo e un dirigente verso l’addio

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno sulla panchina del Milan: Gennaro Gattuso è pronto a sedersi di nuovo alla guida del Diavolo. Potrebbe essere fatale all’attuale tecnico rossonero Marco Giampaolo la sfida di questa sera contro il Genoa. In caso di ko o anche di mancata vittoria, l’allenatore potrebbe essere esonerato. Con lui, via anche un dirigente.

POSSIBILITA’ – Avrebbe del clamoroso la notizia del ritorno di Gattuso in rossonero ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la pista che porta a Ringhio è davvero percorribile. Il ritorno al passato è un’opzione valida ma ad una condizione: l’addio di Paolo Maldini. Tra i due, infatti, i rapporti non sarebbero più quelli di una volta e Gattuso accetterebbe di tornare solamente senza l’ex difensore. In ogni caso, resta da giocare Genoa-Milan e Giampaolo ha la possibilità si “salvarsi” portando a casa un successo. Gli altri nomi in lizza, oltre a quello dell’ex tecnico, sono quelli di Rudi Garcia, Claudio Ranieri e Arsene Wenger, tutti liberi e in attesa di novità.