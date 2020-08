Milan, Raiola ci prova: proposto un ex bianconero

Dopo un finale di stagione splendido, il Milan studia il futuro con una buona dose di ottimismo. I rossoneri hanno confermato Pioli e sono al lavoro per far rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Le pretese economiche dello svedese non sono propriamente basse, ma Maldini e Gazidis vogliono accontentare il giocatore che ha cambiato profondamente la stagione rossonera.

RAIOLA CI PROVA, PROPOSTO KEAN AL MILAN

Tra i tanti giocatori che fanno parte della scuderia di Mino Raiola c’è anche Moise Kean. Il classe 2000 dopo ottime prestazioni con la Juventus ha faticato e parecchio all’Everton e ora vorrebbe cambiare aria. Ecco quindi che l’agente si è messo subito al lavoro per trovare una destinazione che accontenti il giovane attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttosport Raiola avrebbe individuato nel Milan la squadra giusta per Kean, soprattutto per la presenza di Zlatan Ibrahimovic, sempre che lo svedese raggiunga l’accordo per il rinnovo.