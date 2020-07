Milan, Rangnick non arriverà. L’agente: “Non è il momento giusto per lavorare insieme”

Milan-Rangnick: fermi tutti. La trattativa tra il club rossonero e l’allenatore e dirigente tedesco si è interrotta improvvisamente. A riportare la notizia è Sky proprio durante il match tra Sassuolo e Milan. Il motivo dello stop è riconducibile al rinnovo con il Lipsia che potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Pochi minuti fa è arrivata la conferma anche dell’agente dell’allenatore e dirigente tedesco.

RANGNICK RINNOVA, PIOLI RIMANE

Queste infatti le sue dichiarazioni alla Bild: “Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan”. La notizia ha dell’incredibile e di fatto ha il sapore di una conferma per Pioli che ha conquistato lo spogliatoio e disputato una ripresa di campionato a ritmi altissimi con 6 vittorie e due pareggi. Dalla Germania intanto Kicker parla di rinnovo vicino anche per l’allenatore italiano chiudendo le porte a qualsiasi pretendente.