Milan, Rebic e Krunic negativi al coronavirus. Theo Hernandez era “falso positivo”

Buone notizie per il Milan: Ante Rebic, Rade Krunic e Theo Hernandez sono di nuovo a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni. I tre calciatori, out nelle scorse settimane a causa del Covid, si sono negativizzati. Per quanto riguarda l’esterno mancino, invece, si era trattato di un “falso positivo”.

Questo il comunicato integrale diramato questo pomeriggio dal club rossonero: “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”.