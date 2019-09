Milan, Rebic: “Per me è un sogno, mi sento pronto per questa avventura”

È stato presentato nel primo pomeriggio a Casa Milan il nuovo attaccante rossonero Ante Rebic, arrivato al fotofinish del calciomercato (essendo fallito l’obiettivo Correa) in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte: “Voglio esordire dicendo che questo per me è un sogno, spero si possa fare una bella stagione – ha detto il croato nella fase introduttiva -. Sì, compirò gli anni il giorno del derby, spero di potermi fare il regalo e che riusciremo a vincerlo. Farò del mio meglio con questi colori indosso, conoscevo già bene la storia del Milan, con Boban abbiamo parlato tanto. Quando giocavo in Italia ero molto giovane, ma all’Eintracht sono cresciuto molto e ora spero di fare molto bene con la maglia rossonera”.

E ancora: “A livello fisico mi sento bene, ho giocato con la Nazionale durante la sosta e anche con i tedeschi precedentemente. Vedremo quali scelte farà mister Giampaolo, che prima non conoscevo, ma in questi primi allenamenti mi ha dato delle belle impressioni. Nell’Eintracht ero abituato al 4-3-3, ma spesso mi capitava anche di giocare da seconda punta. Come m’immagino il primo gol? Non credo che mi emozionerò molto”.