Milan, Reina: “Dobbiamo dare tutto sempre, poi si può anche pareggiare o perdere”

Sabato sera il Milan gioca a Genova contro il Genoa la partita della vita, da dentro o fuori, con mister Giampaolo che ha l’ultima occasione per non essere esonerato. A Sky Sport è intervenuto uno dei rossoneri più grintosi, il portiere Pepe Reina: “Si può vincere, si può pareggiare o anche perdere, ma non devono mai mancare anima, cuore e grinta per tutti i 90 minuti, ed è così che alla fine ci si sente vuoti. È l’unica cosa che non possiamo mai recriminarci, dobbiamo poteri guardare negli occhi e dire che abbiamo fatto tutto il possibile, così da essere in pace con noi stessi. È normale poi che nel calcio i risultati contano parecchio, però per noi la base fondamentale dev’essere ‘svuotarci’ dentro al campo”.