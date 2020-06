Milan, Rivera detta le regole: “Con me come allenatore via i telefonini e le cuffie”

Gianni Rivera ha fatto la storia del calcio italiano. Il Golden Boy degli anni ’60 e ’70 è stato una bandiera del Milan e della Nazionale, ma dopo il ritiro non si è mai seduto su una panchina. Dopo l’addio al calcio Rivera ha sempre ricoperto cariche dirigenziali e all’età di 76 anni l’ex Pallone d’Oro si è proposto come allenatore del Milan.

Gianni Rivera detta regole

Intervistato a Dribbling Rivera ha messo subito in chiaro le regole dello spogliatoio, in caso di un eventuale chiamata: “Una delle prime cose che farei è quella di togliere telefonini, smartphone, tutte quelle cose che non si capisce perché debbano essere utilizzate nello spogliatoio prima che cominci una partita, tra le altre cose. E quindi anche durante gli allenamenti quei mezzi bisogna lasciarli a casa, devono avere pazienza. Quando tornano, nessuno glieli ha portati via e li utilizzano per quello che gli piace utilizzarli. Negli spogliatoi mi sembra una cosa assurda quella di entrare a sentire musica, mai successo nella storia del calcio. Da oggi, da questi anni in poi è successo, però facciamo in modo che questa sia solo una piccola parentesi”.