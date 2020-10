Milan-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Roma si gioca questa sera, lunedì 26 ottobre per la 5^ giornata di Serie A. Rossoneri padroni di casa in cerca di continuità e di conferme che potrebbero vederla come l’unica squadra a punteggio pieno. Giallorossi con qualche problema di formazioni ma desiderosi di confermare quanto fatto di buono in Europa League.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione da entrambe le parti. Il Milan di mister Stefano Pioli scenderà in campo con Donnarumma in porta, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Kessié e Bennacer in mediana. Saelemaekers, Leao e Calhanoglu che potrebbe aver recuperato a sostegno di Ibrahimovic. In alternativa al turco è pronto Brahim Diaz. La Roma si affida a Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Il dubbio riguarda la difesa dove Mancini, prima risultato positivo al Covid e poi negativo, necessita di qualche verifica per via dei pochi allenamenti sulle gambe. Pronto Fazio al suo posto.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara tra Milan-Roma si giocherà come detto questa sera lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45. Appuntamento a San Siro per il big match di giornata. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per vedere il match saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Per chi fosse abbonato, esiste la possibilità di seguire il match in diretta streaming.

Milan-Roma, infatti, potrà essere vista live attraverso Sky Go. La piattaforma è raggiungibile da dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l’applicazione e selezionando l’evento. Come ulteriore alternativa, la partita potrà essere seguita su Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.